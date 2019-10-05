Kartal derbiye hocasız çıkabilir

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kartal, Avrupa Ligi’nde Wolves’a 90+3’te yenildiği golle mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı hedefteki isim oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar maç sonrası Avcı’yı istifaya davet etti. Deneyimli çalıştırıcı “Antrenörlüğüm sorgulanamaz” diyerek taraftarın çağrısına olumsuz yanıt verdi.

ZORLU PERİYOT

Bilindiği gibi Beşiktaş 13 Ekim’de çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim’de kesinlikle seçime gidecek. Seçilecek başkanın öncelikle antrenör sorunu çözmesi gerekiyor. Çünkü yeni başkanın ilk iki maçı Beşiktaş’ın bu sezondaki kaderini etkileyecek. Kartal, 24 Ekim’de Avrupa Ligi’nde Braga ile 27 Ekim’de ise ligde G.Saray ile karşılaşacak. Yeni Başkanın bu iki maç öncesi taraftar protestoları nedeniyle Abdullah Avcı ile devam etmeme olasılığı çok yüksek