Kartal çalışmalarını salonda sürdürdü

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah salonda çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üç grup halinde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışması şeklinde geçti. İdman, ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
LA Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle herkesi yasa boğan Kobe Bryant'ın sporculuğunun yanı sıra ne kadar başarılı bir yatırımcı olduğu ise bugün çıkan haberle belli oldu.
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.
Beşiktaş'ın iki yıldızı kaptan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, menajerleri Nejdet Ergezen'in ismini TFF kayıtlarından sildirdi. Ergezen, Beşiktaş'la yaşadığı sıkıntılar nedeniyle gündem olmuştu.
İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, eski takımı Newcastle United'a geri dönmek istiyor.