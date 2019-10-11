Beşiktaş'ın 4 başkan adayı neler söyledi?

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN 13 Ekim’de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal geçici listelerini dün mesai bitiminden önce divan kurulu başkanlığına verdi. Mevcut yönetimde Başkan Fikret Orman’ın yardımcılığını yapan Serdal Adalı, daha önce Yıldırım Demirören döneminde de aynı görevde bulunmuştu. Bu yüzden Orman ve Demirören’in desteğini alması bekleniyor. Adalı bu açıdan diğer adaylara göre daha avantajlı olarak görülüyor.

KÜSKÜNLERİN ADAYI ÇEBİ

Bir diğer güçlü aday ise Ahmet Nur Çebi. Daha önceki Fikret Orman yönetimde Başkan Yardımcılığı görevini yapan ve özellikle stat inşaatı sırasında kulübe maddi katkılarda bulunduğu belirtilen Çebi daha önce, “Fikret Orman olduğu sürece aday olmayacağım ancak o aday olmazsa adayım” demişti. Küskünlerin aday olması için yoğun ısrarını kıramayan ve dün divan başkanlığına adaylık başvurusunu yapan Ahmet Nur Çebi de kongrede projeleriyle üyelerin karşısında olacak.

SON DAKİKADA İSMAİL ÜNAL

Beşiktaş’ta herkesten önce adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay da dün dilekçesini verdi. Daha önceki seçimde Fikret Orman’a karşı adaylığını açıklayan ve muhalif oyları toplayan Tekinoktay, çok ciddi bir potansiyel ortaya koymuştu. Tekinoktay yaklaşık 5 bin üyenin oy kullandığı seçimlerde bin 617 oy alarak, 2 bin 882 oyla başkan seçilen Orman’ın gerisinde kaldı. Beşiktaş’ta başkanlık adaylığını açıklayan son kişi ise İsmail Ünal oldu. Ünal daha önce camiaya birleşme çağrısı yapmıştı.

ÇEBi: BEŞiKTAŞ’A YAKIŞSIN!

BAŞKAN adaylarından Ahmet Nur Çebi adaylık başvurusu sırasında şu açıklamayı yaptı: “Tek temennim var, seçim sürecinde adayların metanetlerini muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Kim kazanırsa ona ‘Sayın başkanım, Beşiktaş Başkanı’ diye hitap edeceğiz. Birbirimizin yüzüne bakamayacak söylemlerden kaçınmakta yarar var. Beşiktaş’ın zor günlerinde aday çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gidenlere can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Daha önce kamuoyuna projelerimizi tek tek anlatacağız.”

SERDAL ADALI: ZOR BİR DÖNEM

ADAYLIK başvurusunu yapan Serdal Adalı, şu mesajları verdi: “Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için iyi olur.

KURTARICI ÇIKAR

HÜRSER Tekinoktay’ın geçici yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıtak verdi. Çıtak, “Hürser Tekinoktay’ın adaylığı Beşiktaş’a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanları aşmalı” diye konuştu.