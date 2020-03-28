Karşıyaka'nın yabancıları ayrıldı

Yurt dışı uçuşlar geçici bir süreliğine sona erdirilirken Kaf-Kaf'ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekleyecek. Süper Lig'de birçok kulüp, yabancılarının sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedip Basketbol Federasyonu'ndan ligin bu sezon için sonlandırılmasını talep ederken, Karşıyaka'nın Avrupa'da yer aldığı FIBA Europe Cup sezon sonuna kadar tamamen durdurulmuştu. Takıma evde egzersizleri aksatmamaları için özel program çıkaran yeşil-kırmızılılar henüz hiçbir oyuncunun sözleşmesini feshetmedi. Pınar Karşıyaka'da Metecan Birsen, Yunus Sonsırma, Arca Tülüoğlu gibi yerli oyuncular da kulübün sosyal medya sayfalarından yayınlanan videolarla virüs salgınına yönelik başlatılan, "Evde kal" kampanyası için mesaj yolladı.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.
Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında "çek krizi" çıktı! Golcü futbolcunun transferi sırasında siyah-beyazlılardan aldığı çeki Burak Yılmaz'a veren bordo mavili yönetim, çekin karşılıksız çıkması üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdu.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi