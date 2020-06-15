Karşıyaka'da Igor Duric telaşı

Yeşil-kırmızılılar 2015-16 sezonunun ilk yarısında takımda forma giyen Sırp stoperin faizleriyle 170 bin Euro'yu (1.3 milyon TL) aşan alacağını 13 Temmuz'a kadar ödemezse FIFA kulübe 6 puan silme cezası kesecek. Koronavirüs salgınıyla duran sezon planlandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden devam ederse puan silme cezası alması durumunda Kaf-Kaf'ın Play-Off oynaması riske girecek.
Takım 1'inci Lig'den küme düştükten sonra 2016 yılında 2'nci Lig'deki Menemenspor maçı öncesinde 100 TL'den hatıra bileti organizasyonu düzenleyip kulübe 370 bin TL gelir sağlayan, 2017'de kampanyayla 102 bin Euro toplayıp Okan Şahingöz ve Kahe'den kaynaklı borçlar yüzünden gelecek puan silme cezalarının önüne geçen, henüz geçen hafta bağış kampanyasıyla futbolculara 78 bin TL prim desteği veren taraftarlar, Duric için de kampanya startı verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da kampanyaya 200 bin TL'lik katkıda bulunacağını belirtip, "Son dosyamızı taraftarımız ve camiamızla birlikte kaldırıyor olmamız çok anlamlı. Ben de kampanyaya 200 bin TL ile katılıyorum" açıklamasını yaptı.
FIFA'dan daha Ekim 2016'da 2 dönem transfer yasağı, Eylül 2017'de 6 puan silme cezası alıp ardından aynı sezon 3'übcü Lig'e düşen Karşıyaka, taraftarların Ekim 2017'de Okan Şahingöz ve Kahe dosyalarını kapatıp ateşi yakması sonrası diğer yabancı futbolcu borçlarını da tek tek ödedi. Şubat 2018'de iş adamı Mesut Sancak'ın desteğiyle Shukurov'a 205 bin Dolar, Juninho'ya 220 bin Dolar, Kovalchuk'a 155 bin Euro ödenerek FIFA'dan kesinleşen toplam 18 puan silme ortadan kaldıran İzmir ekibibde yönetim o sezon Ofoedu'ya 59 bin Dolar ödeyip 6 puan silme cezasını önlerken, Banahene'ye de 40 bin Euro yatırarak FIFA'nın küme düşürme tehdidini kaldırdı. Fall'un 172 bin Euro alacağı geçen yıl mayıs sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Kvesic'in 44 bin Euro alacağı ise yönetim çabasıyla kapandı.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.
Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan ve Muslera ile Andone'nin sakatlandığı maç sonrası Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda yakın kaynakları olan bir futbolcunun menajeri, Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan menajer, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Galatasaray'dan bir yönetici ile görüştüğünü açıkladı.