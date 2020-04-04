Karşıyaka'da 7 futbolcu sokağa çıkamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı saran salgınla mücadelede ülkemizde alınan yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumluların sokağa çıkmasının yasaklandığını duyuyurken 4 sezondur transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla ligde mücadele eden Kaf-Kaf'ın profesyonel kadrosundaki 7 isim evden dışarı adım atamayacak.
Yeşil-kırmızılı ekibin profesyonel kadrosuna geçen yıl altyapıdan katılan Batuhan 29 Şubat 2000, Berke 19 Ağustos 2000, Caner 30 Haziran 2000, Hakan Denizci 21 Ocak 2000, Mert 22 Ağustos 2000, Kerem 2 Temmuz 2001, Mustafa Çalışkan ise 11 Ağustos 2001 doğumlu. Karşıyaka'da Batuhan bu sezon 3. Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev yaptı. Caner 4, Mustafa Çalışkan ise 2 lig maçında forma şansı buldu. Diğer isimlerin bazıları A takımla antrenmana çıkmanın yanı sıra U19 takımında da forma giyiyor. Karşıyaka, geçen aydan bu yana evlerinde bireysel antrenman yapan takıma özel diet programı da çıkardı.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.
Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.
Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.