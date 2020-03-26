Karşıyaka, Tony Taylor ve Amath Mbaye ile yeniden anlaştı

Dünya çapında kabus yaşatan koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında durdurulan ING Basketbol Süper Ligi'ndeki takımlar, Basketbol Federasyonu'na sezonun sona erdirilmesi talebinde bulunup yabancı oyuncularını şimdiden göndermeye başlarken, gergin bekleyişi sürdüren Pınar Karşıyaka diğer yandan yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Güçlü kadrosuyla hem lig ve FIBA Europe Cup'ta zirve iddiasını sürdürdüğü sezonun ilk kez yaşanan bir şekilde durdurulup belirsizlik içine girmesinin şokunu yaşayan Kaf-Kaf'ın yeni sezonda öncelikle guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M'Baye'yi kadroda tutmak için girişim yaptığı öğrenildi.
Kadrosundaki 6 yabancıdan Kennedy hariç 5'inin sözleşmesi gelecek sezon için opsiyonlu devam eden yeşil-kırmızılıların Taylor ve M'Baye ile henüz virüs kabusu başlamadan yeniden el sıkıştığı belirtildi. Karşıyaka, ligin kalan kısmının oynanıp oynanmama durumuna göre yabancılarına ülkelerine dönüş izni verecek. Kulüpler oyuncuların kalan alacaklarının ne olacağı konusunda da belirsizlik yaşıyor. Pınar Karşıyaka'nın kupanın en büyük favorisi olduğu FIBA Europe Cup da FIBA tarafından sezon sonuna kadar tamamen askıya alınmıştı. Federasyon ve FIBA, liglerin geleceğiyle ilgili henüz karar vermezken Süper Lig'de Bahçeşehir Koleji başta olmak üzere kulüpler yabancı oyuncularının tümüyle vedalaşıyor.
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