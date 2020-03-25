Karl Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Durumu kritik...

Koronavirüsünün etkileri dünya çapında her geçen gün daha da ciddi bir hale gelmeye devam ediyor. Utah Jazz’ın yıldız uzunu Rudy Gobert’in virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından NBA sezonu askıya alınmış; devam eden günlerde Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant, Marcus Smart ve ismi açıklanmayan Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets oyuncularının da hastalığa yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Son olarak Minnesota Timberwolves’un yıldız oyuncusu Karl Anthony-Towns, annesinin hastalığa yakalandığını ve durumunun ağır olduğunu açıkladı. Instagram hesabında konu hakkında bir mesaj paylaşan Towns, annesinin suni komada olduğunu ve solunum makinesine bağlı olarak yaşadığını söyledi. Bu açıklama sonrası sosyal medyada Towns'ın hayranları oyuncuya ve annesine geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
Yıldız oyuncu paylaştığı mesajda corona virüs salgınının çok ciddi bir sorun olduğunu ve herkesin bu salgını ciddiye alarak üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Towns, sözlerini herkesin kendisine ve ailesine dikkat etmesini söyledikten sonra herkesten annesinin kısa sürede sağlığına kavuşması için dua etmelerini isteyerek tamamladı.
(Fanatik)
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