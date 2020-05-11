Karius'un yerine o

Tam adı Alvaro David Montero Perales olan, 25 yaşındaki file bekçisi Deportes Tolima takımında forma giyiyor. Son dönemde David Ospina'nın yediği olarak Kolombiya mill takımına da seçilen Montero, bir 90 dakika milli formayı giydi.
FALCAO VE CORDOBA İLE GÖRÜŞTÜ
Oyuncunun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran ve Beşiktaş'la görüşmeleri gerçekleştiren Ayhan Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'la müzakerelerimiz sürüyor. Sinan Bolat da gündemde. Alvaro genç bir kaleci ve Kolombiya milli takımı teknik direktörü Carlos Queiroz onun yeteneklerine hayran kaldı ve onu milli takıma aldı. Kendisini isteyen çok sayıda takım var; ama Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Falcao ve Oscar Cordoba ile görüştü; Beşiktaş hakkında ikisinden de olumlu bilgiler aldı.
Uzun boylu ve boy avantajını çok iyi kullanan bir kaleci. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eder; ayrıca genç olması nedeniyle sonraki satışından da para kazandırır. Beşiktaş yönetimine bu transferin takas yoluyla da olabileceğini söyledim. Enzo Roco takasta kullanılabilir. Yönetim şu anda değerlendirme yapıyor. Bu hafta içerisinde cevap vermelerini istiyoruz" dedi. (Ajansspor)
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