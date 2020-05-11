  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:41
  • |
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:43

Karius'un yerine o

Karius'un yerine o

Paylaş

Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kolombiya Milli Takımı'nda da yer alan Alvaro David Montero'yu gündemine aldı.

Tam adı Alvaro David Montero Perales olan, 25 yaşındaki file bekçisi Deportes Tolima takımında forma giyiyor. Son dönemde David Ospina'nın yediği olarak Kolombiya mill takımına da seçilen Montero, bir 90 dakika milli formayı giydi.

FALCAO VE CORDOBA İLE GÖRÜŞTÜ

Oyuncunun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran ve Beşiktaş'la görüşmeleri gerçekleştiren Ayhan Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'la müzakerelerimiz sürüyor. Sinan Bolat da gündemde. Alvaro genç bir kaleci ve Kolombiya milli takımı teknik direktörü Carlos Queiroz onun yeteneklerine hayran kaldı ve onu milli takıma aldı. Kendisini isteyen çok sayıda takım var; ama Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Falcao ve Oscar Cordoba ile görüştü; Beşiktaş hakkında ikisinden de olumlu bilgiler aldı.

Uzun boylu ve boy avantajını çok iyi kullanan bir kaleci. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eder; ayrıca genç olması nedeniyle sonraki satışından da para kazandırır. Beşiktaş yönetimine bu transferin takas yoluyla da olabileceğini söyledim. Enzo Roco takasta kullanılabilir. Yönetim şu anda değerlendirme yapıyor. Bu hafta içerisinde cevap vermelerini istiyoruz" dedi. (Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Prekazi: Belhanda futbolcu değil

title

Serie A, 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlıyor

title

Galatasaray para basıyor!

Galatasaray çalışmalarına devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Şaş görevini bıraktı!
Şaş görevini bıraktı!

Şaş görevini bıraktı!

‘Fatih Terim'in yeni sezon toplantısına almadığı Hasan Şaş kendi isteğiyle görevini bıraktığını açıkladı. O toplantıya çağrılmayan Davala'nın da ayrılması bekleniyor.”

Karius'un yerine o
Karius'un yerine o

Karius'un yerine o

Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kolombiya Milli Takımı'nda da yer alan Alvaro David Montero'yu gündemine aldı.

Prekazi: Belhanda futbolcu değil
Prekazi: Belhanda futbolcu değil

Prekazi: Belhanda futbolcu değil

1985-1991 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla kulüp tarihine geçen eski futbolcu Cevad Prekazi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prekazi, Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Ayrılığın perde arkası
Ayrılığın perde arkası

Ayrılığın perde arkası

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş görevinden ayrıldı. Şaş yazılı bir metin yayınlayarak ayrılığı resmen duyurdu. İşte Şaş'ın istifasının perde arkasında yatan gerçekler...

'Bırakın beni Beşiktaş'a döneyim'
'Bırakın beni Beşiktaş'a döneyim'

'Bırakın beni Beşiktaş'a döneyim'

Porto'nun bonservis bedelini düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek
Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a destek

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan, Trabzon halkına büyük destek geldi. Tecrübeli isim Ramazan ayında memleketi Trabzon'a gıda yardımında bulundu.

Galatasaray'da sürpriz istifa
Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.