Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde

Beşiktaş’ta herkes Loris Karius’un sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekliyor. Liverpool’dan kiralık olarak kadroya katıldığı günden bu yana performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan Alman kalecinin sözleşmesindeki madde çok konuşulacak türden. Trabzonspor maçında kalesine gelen iki topta da gole engel olamayan 26 yaşındaki file bekçisi şimşekleri üzerine çekmişti. Karşılaşma sonunda “Karius sezon sonunda gidecek” açıklamasını yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleyi Utku Yuvakuran’a teslim etmeye hazırlanıyordu. Ancak yönetimden gelen bilgi tecrübeli çalıştırıcıyı şaşkına çevirdi. Önceki yönetimin, İngiliz ekibiyle Karius için yaptığı anlaşmada “Sezon boyunca sakatlığı olmadığı müddetçe en fazla dört maçta oynatılmaz” maddesinin yer aldığı ortaya çıktı.
Bir taraftan önümüzdeki sezonun kadrosunu da hazırlamaya çalışan Sergen Yalçın, kaleyi Utku’ya teslim etmeyi düşünürken, formayı Karius’a vermek mecburiyetinde kaldı. Alman file bekçisi bu sezon Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 24 Erzincanspor ile yapılan karşılaşmalarda ve UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile deplasmanda oynanan grup aşamasının son maçında forma giymemişti. Alanyaspor maçında mecburen oynatılan Alman file bekçisi, Trabzonspor karşısında olduğu gibi yine kalesine gelen ilk topta golü yemişti. Çaprazdan ve dar açıdan gelen topa rahatça müdahale edebilecek olan Karius, pozisyonda çok ağır kaldı ve golü kalesinde gördü. Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar Karius için öfke dolu paylaşımlarda bulundu. (Türkiye Gazetesi)
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