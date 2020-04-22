Karius'un menajerinden son dakika açıklaması

Dün akşam gündeme bomba gibi düşen Loris Karius'un sözleşmesini feshettiği haberine ilişkin Alman yıldızın menajerinden açıklama geldi.

Beşiktaş ile Loris Karius arasındaki gerilimde yeni perde. Alman oyuncunun menajerinden sözleşme fesih haberlerine yalanlama geldi.

1.6 milyon euro'luk alacağının ödenmesi için FIFA'ya başvuran Karius'un bu parayı tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilmişti.

26 yaşındaki file bekçisinin menajeri Florian Goll, Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'e verdiği demeçte sözleşmeyi feshettiklerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Goll, "Yollarımızı ayırmadık. Beşiktaş'la sözleşmemiz devam ediyor ama taraflar arasında sorunlar var." açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

"Beşiktaş yöneticilerinin Loris Karius'u öcü gibi göstermesini kınıyorum. Her ne kadar kulüp öyleymiş gibi göstermeye çalışsa da, geciken ödemelerin koronavirüs krizi ile hiçbir ilgisi yok."

BEŞİKTAŞ CEPHESİ NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius'la yaşadıkları problemle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz."

Loris Karius'un sosyal medya hesaplarından menajerinin Bild'e yaptığı açıklamayı paylaşıp, Beşiktaş'ı ve Erdal Torunoğulları'nı etiketlemesi de dikkat çekti. (Maçkolik)