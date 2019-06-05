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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla: Benim asıl evim İstanbul

Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla: Benim asıl evim İstanbul

“Berlin ve İstanbul’un yerlisiyim. Duygusal olarak şu anda İstanbul’la bağlarım daha güçlü. Asıl konutum İstanbul’da ama şu an iş nedeniyle bir çok yere seyahat ediyorum.”

ÖMER ÖZARSLAN - ÖZEL HABER

BEŞİKTAŞLI Loris Karius’un kız arkadaşı Sophia Thomalla, Almanya’da katıldığı ‘Kim milyoner olmak ister’ isimli programda, Türkiye ve İstanbul hakkında sıcak mesajlar verdi. Kendisini ‘Berlin ve İstanbul’un yerlisi’ olarak tanıtan güzel model, bu sözlerini “Duygusal olarak İstanbul’a daha yakınım” şeklinde açıkladı. Loris Karius ile ilişkisinin bu konudaki tercihlerinde önemli bir rol oynadığını belirten Sophia Thomalla, “Asıl konutum şu anda İstanbul’da ama iş seyahatleri nedeniyle birçok yere gidiyorum” diye konuştu. Zaman zaman heyecan ve şakalaşmaların tavan yaptığı yarışma programında Thomalla çok ilginç bir detaya dikkat çekti. Yarışmayı sunan Günther Jauch’un yüz ifadesinin soruların cevapları konusunda ipucu verdiğini belirten güzel model, “Günther Jauch’un yüz ifadelerine dikkat edin. Bir cevap yanlış olduğunda her zaman sağ kirpiği seğiriyor” dedi.

TELEFON JOKERİYLE 125 BİN

Nefes kesen yarışmada 125 bin euroluk soruya gelindiğinde güzel modelin sadece telefon jokeri kalmıştı. Soru, “Sürekli daralan bir kapsül nerede bulunur?” diye sordu. Çok heyecanlanan ve stüdyoda birkaç tur atan Thomalla, telefon jokerinin verdiği, “Şarap şişesi” cevabıyla 125 bin euroyu kazandı. Güzel model kazandığı paranın tamamını yardıma muhtaç çocuklar için bağışladı.

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