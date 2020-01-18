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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00

Karius yedikçe Liverpool üzülüyor

Karius yedikçe Liverpool üzülüyor

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BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.

AKŞAM

İngiliz basını son Altınordu ve Erzurum maçlarında yediği hatalı gollerden sonra Karius’un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kesinlikle Beşiktaş tarafından kullanılmayacağını dile getirdi. Taraftarlar da “Sakın geri dönme” çağrısı yaptı.

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Karius yedikçe Liverpool üzülüyor
Karius yedikçe Liverpool üzülüyor

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BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.

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