Karius Hertha'yla imzaladı

Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.

AKŞAM

Alman ve İngiliz basını, genç kalecinin Hertha Berlin’le sezon sonunda ülkesine dönmek adına her konuda anlaştığını duyurdu. Daha önce Karius’la çalışmaya çok istekli olduğunu söyleyen Hertha’nın kaleci antrenörü Zsolt Petry’in talebi doğrultusunda Loris Karius’la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Karius’un kız arkadaşı Sophia Thomalla’nın yaşadığı Berlin’e dönmekten mutlu olacağı da vurgulandı.