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Karius De Gea'dan daha iyi

Karius De Gea'dan daha iyi

İngiltere basını Manchester United’ın İspanyol file bekçisi de Gea ile Loris Karius’u kıyasladı.

AKŞAM

THE Sun’da yer alan habere göre; Karius’un De Gea’ya göre daha başarılı bir sezon geçirdiği ve Manchester United taraftarının dalga geçtiği Karius’un, De Gea’yı gölgede bıraktığı yazıldı. Önümüzdeki sezon da Beşiktaş’ta kalacak Karius’un Türkiye’ye alıştığı da belirtildi. Alan file bekçisinin sevgilisi Sophia’nın da İstanbul’a yerleşeceği kaydedildi. Bütün bunlar yaşanırken, Liverpool cephesinde ise Karius’la ilgili bir gelişme yok. İngiliz ekibi, onun ilerleyen dönemde geri dönmesine sıcak bakmıyor. 25 yaşındaki kalecinin Liverpool’la 2021’e kadar mukavelesi bulunuyor.

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