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aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 11:19
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 11:19

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor faaliyetlerini durdurmuş ve kulüpleri ekonomik anlamda zorluğa sürüklemişti. Beşiktaş Yönetimi de ekonomik sıkıntıların önüne geçmek isterken, yeni sezon çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda gelişmeler bu yöndeyken Loris Karius'tan Beşiktaş'a gelen haber şok etkisi yarattı.

Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkarken bu sıkıntılı günlerde FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

YALÇIN 'SEZON SONU OLMAYACAK' DEDİ

2 sezonluğuna kiralık geldiği Beşiktaş'ta Karius'un sezon sonu takımda kalmayacağını Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maç olan 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin ardından "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" sözleriyle resmen ilan etmişti.

Karius'un bu açıklamalardan sonra mı yoksa daha önce mi FIFA'ya başvurduğu belirsizliğini korusa da oyuncunun hem Fikret Orman döneminden hem de Ahmet Nur Çebi döneminden alacaklarının bulunduğu ortaya çıktı.

'BEŞİKTAŞ'TA KİMSENİN ALACAĞI KALMAZ'

Çebi yönetiminin önceki dönemden kalan parasının yarısını ödediği sonraki dönemde de alacaklarının birikmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcunun kulübü şikayet etmeye karar verdiği öğrenildi.

İhtarnameye tepki gösterip siyah beyazlı kulüpte kimsenin alacağı kalmadığı söyleyen yöneticiler konuyla ilgili "Biz yönetime gelirken kulüp çalışanları kendi tahsil ettikleri paraları alıp giderken oyunculara paralarını ödememişler. Bu sıkıntıları çekiyoruz. FIFA'ya gerekli açıklamaları yazdık. Kimse merak etmesin, tüm futbolcuların alacaklarını kuruşu kuruşuna ödeyeceğiz" dedi. (Hürriyet)

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