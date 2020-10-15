  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 21:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Karius: 'Beni artık rahat bırakın'

Karius: 'Beni artık rahat bırakın'

Paylaş

Sporx

Union Berlin'in yeni kalecisi Loris Karius kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin'in yeni kaleci Larius Karius, Liverpool ve Beşiktaş maceralarının ardından Almanya'ya kendisini kanıtlamak için geldiğini ifade etti ve ihtiyacı olan şeyi de açıkladı; "Beni rahat bırakın"...

BU DURUM UTANÇ VERİCİ

Son iki yılını Beşiktaş'ta geçiren Karius, İstanbul günlerini oldukça iyi hatırlasa da Beşiktaş günleri için pek de aynı şeyleri düşünmüyor. Beşiktaş'tan sonra Liverpool'a geri dönen ve Union Berlin'e kiralanan Karius, "Gösterdiğim müthiş performanslar bir anda unutuldu, kalecilikte kredi denen bir durum yok; bu utanç verici. Amacım Berlin'de yeniden kendimi kanıtlamak ve Bundesliga'da hala bir iyi kaleci olduğumu herkese göstermek" dedi.

O HATA ÜZERİME YAPIŞTI

Liverpool'da yaptığı hatanın kendisinin üzerine yapıştığının altını çizen Karius, "Bu çok geride kaldı, o günden bu yana en az 60 maça çıktım. İyi oynamak ve yeni bir yaşam alanı yaratmak için Berlin'deyim. Artık kimse Liverpool'daki o dönemi konuşmuyor ve konuşan sadece gazeteciler, çok sıkıcı" şeklinde konuştu.

EŞSİZ BİR TECRÜBEYE SAHİBİM

Eşsiz bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Karius, "Benim yaşımda çok az kişinin sahip olduğu eşsiz bir deneyime sahibim, her şeyi kabul ettim. Olumlu ve olumsuz daha güçlü hale geldim. Bence bazı şeyşer, özellikle Almanya'da çok olumsuz olarak değerlendirildi ve hala bu şekilde devam ediyor" dedi.

KLOPP HEP ADİL VE DÜRÜSTTÜR

Klopp'un kendisine karşı olan yaklaşımına da değinen Karius, "Klopp bana karşı her zaman adil ve dürüst oldu. Klopp ile konuştuğum zaman herkese gerçekten iyi bir kaleci olduğumu göstermem için Berlin'e gitmem gerektiğini söyledi ve onun tavsiyelerine uydum" ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL DÖNEMİ ARTIK BİTTİ

Liverpool döneminin artık kendisi için kapandığını vurgulayan Karius, "Şu anda Liverpool'da geleceğimi görmüyorum ve o dönemin benim için bittiğini biliyorum. Liverpool'da yedek bir kaleci olmak ve o şekilde anılmak istemediğim için ayrıldım. Bundesliga her zaman bir Alman olarak bana hitap etti ve bana sunulan proje, gösterilen ilgi beni cezbetti" dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha
Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha

Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha

Kayserispor'da bir korona vakası daha
Kayserispor'da bir korona vakası daha

Kayserispor'da bir korona vakası daha

MHK, Aydınus hakkında soruşturma başlattı! O kareler ortaya çıkınca...
MHK, Aydınus hakkında soruşturma başlattı! O kareler ortaya çıkınca...

MHK, Aydınus hakkında soruşturma başlattı! O kareler ortaya çıkınca...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ın itirazı reddedildi
Beşiktaş'ın itirazı reddedildi

Beşiktaş'ın itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.

Fener'den bir astronomik satış daha! Eljif ve Muriqi'den sonra...
Fener'den bir astronomik satış daha! Eljif ve Muriqi'den sonra...

Fener'den bir astronomik satış daha! Eljif ve Muriqi'den sonra...

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.

Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü
Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü

Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü

Yeni sezona müthiş giren ancak sonraki haftalarda yine hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun devre arasına kadar göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Kolombiyalı golcünün olumsuz bir durumda, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transferi bir hayli yüksek ihtimal.

Max Kruse Almanya'da da gündem oldu
Max Kruse Almanya'da da gündem oldu

Max Kruse Almanya'da da gündem oldu

Fenerbahçe'nin sorunlu bir şekilde ayrıldığı Max Kruse, yeni takımında da ilginç bir şekilde gündem olmayı başardı.

Fener'de büyük tehlike! Ömer Faruk için geldiler
Fener'de büyük tehlike! Ömer Faruk için geldiler

Fener'de büyük tehlike! Ömer Faruk için geldiler

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.

Colin Kazım resmen Derby'de
Colin Kazım resmen Derby'de

Colin Kazım resmen Derby'de

İngiltere Championship ekibi Derby County, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.