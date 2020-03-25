Karius: 'Artık dayanamıyorum'

Koronavirüsle mücadele kapsamında Beşiktaş’ın aldığı önlemlerden biri de yabancı oyuncuların Türkiye’den ayrılmamaları yönündeydi. Ancak bu kararın üzerinden 3 gün geçmeden takımın tecrübeli file bekçisi Loris Karius, ülkesi Almanya’ya gitmek için Siyah-Beyazlı yönetimden izin istedi.
Kız arkadaşı Sophia Thomalla ile birlikte İstanbul’dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki kalecinin, “Artık dayanamıyorum. Ülkeme dönmek istiyorum” dediği öğrenildi. Yönetimin Karius’a cevabı ise olumlu olmadı...
‘TESİSLERE MÜHÜR VURUP...’
Alman kaleci ile yapılan görüşmede, TFF’den liglerin başlamasıyla ilgili net bir bilgi olmadığını belirten yönetimin, “Gidersen ceza uygularız” uyarısını yaptığı bildirildi. Yönetim, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın ile de görüşüp antrenmanların başlama tarihi hakkında bilgi istedi. Yalçın’ın “Ne zaman başlayacağı belli olmayan lig için takımı nasıl toplayayım. Tesislerin kapısına mühür vurup burada yaşamamız lazım. Bu oyuncuların moralini bozar. Süreci bekleyelim” karşılığını verdiği öğrenildi. (Fanatik)
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