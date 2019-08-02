'Karıştırmak istiyorlar'

Kartal’ın 1 numarası Fikret Orman, son dönemde camiadan yapılan eleştirilere cevap verdi: Size kim 25 milyon kişinin hakkını verdi de siz taraftar temsilcisi oldunuz! Asıl amaç; Beşiktaş’ı karıştırmak. Başkanlık hesabı yapanlara söylüyorum, bu benim son dönemim. Gideceğim.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Avusturya’da son dönemde yapılan eleştirilere yanıt verdi: Benim açımdan fotoğraf çok açık. Küçük resim var, bir de büyük resim var. Küçük resme baktığımız zaman hep negatiflik üzerine çalışan bir ekip var. Bu ekip, siteler kurup insanları örgütlüyor. İnternet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Beşiktaş’ta bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Taraftarla kavga etmek... Taraftar dediğiniz 25 milyon kişi, 1 kişi değil. Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiyor, oradaki insanla ediyor. Her yerde Beşiktaşlı var, kim bunu temsil ediyor? Size kim 25 milyon kişinin hakkını verdi de siz taraftar temsilcisi oldunuz!

BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

4. bitirdiğimiz günden itibaren bunlar başladı. 25-30- 40 kişilik grupları kim seçiyor da bu grubu taraftarın sözcüsü olarak niteliyor? Asıl amaç; Beşiktaş’ı karıştırmak. Beşiktaş’ı karıştırmanın kime ne faydası var? Başkanlık hesabı yapanlara söylüyorum, bu benim son dönemim. Sürem bittiğinde gideceğim. Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş’ı mutlu etmek için çalışalım. 50 kişi B.Münih’in önüne gidip ‘Şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz’ desin. Dünya’da var mı böyle bir şey? Süreç 1-2 günde iyi olacak gibi değil ama şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bütün amacımız buyken, bu yapılanlar neden? Bunu bütün Beşiktaşlıların kendisine sorması lazım.

ORHAN AK PIRLANTA GİBİ ÇOCUK

Orhan Ak’ı niye istemiyorsunuz diye soruyorum, ‘Bilmiyorum’ diyor. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş için uğraşıyor. Faydalı işler yapmak amacında. Kim için çalışıyor? Beşiktaş için çalışıyor. Bundan evvel yüzlercesi oldu, başka kulüplerde. Gündem olmadı. Bu mevzu kapanacak, yarın başka bir mevzu açacaklar. Benim kadar Beşiktaş değerlerine sahip çıkan bir başkan olduğuna inanmıyorum. Süleyman ağabeyleri bunların içine katmıyorum. Beşiktaş, F.Bahçe maçına çıkmadı. Bu kararı, başka kim verebilirdi. Biz duruş gösterilmesi gereken yerde gösteriyoruz. Beşiktaş’ta mutsuzluk yaratmayın.

AYNISINI YAPACAGIZ

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, hakemlerle ilgili konuştu: Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım için söyleyeceğim bir şey yok. Bülent Yıldırım, 31. haftada bizim G.Saray’la maçımızı yönetti. Serkan Çınar da Rize-G.Saray maçını yönetti. Bunun yorumunu siz yapın artık, neden bu adamlar düşürüldü. İki tane hakem şampiyonluğa giden maçlarda etkin olmuş ki ceza aldılar. Bu adamlar neden ceza aldı? Bunları siz tartışın. Bence sistemsel bir değişikliğe ihtiyacımız var. Ben oldum olası tüm MHK başkanlarıyla iyi geçinmişimdir. Düşen takımları hakemler belirlediği zaman futbolun marka değerine büyük zarar verildiğini düşünüyorum.

MHK BAŞKANI İLE KONUŞTUM

Eğer bu hakemlerin algıyla baskı altına alınmasında başka teknik direktör ve yöneticiler etkili olursa biz de aynısını yapacağız. Bu bir tehdit değildir. Bunu yeni MHK Başkanı’na da söyledim.

DORUKHAN’DA TEKLİFE BAKARIZ

FİKRET ORMAN: Ben oyuncu satmam ve değerlendirme konusunda çok açık bir başkanım. Oyuncular da bardak değil. Onların da hisleri var, duyguları var. Futbolda çok kesin şekilde “Onu satmam” demek çok doğru değil. Yeni sezonda takım kadrosunda Dorukhan da var. Ancak menfaatimize bir teklif gelirse konuşuruz. Menfaatler doğrultusunda değerlendiririz.

BURAK YILMAZ BURADA BIRAKMAK İÇİN GELDİ

FİKRET Orman, kaptanlık konusuna da şöyle açıklık getirdi: Kaptanlık kararını yönetim kurulu verir. Biz de kendi aramızda tartıştık. Burak Yılmaz’ın liderlik yapısı, şampiyonluğu isteme arzusu, oyuncular üzerindeki saygınlığını üst seviyede gördüğümüz için Burak Yılmaz kararını verdik. Atiba artık sembol oldu ve ikinci kaptan oldu. Daha sonra Gökhan Gönül’de 3. kaptanımız oldu. Burak Yılmaz, futbolu Beşiktaş’ta bırakmak için buraya geldi.

RİCARDO DUYGUSAL

ORMAN: Ricardo çok duygusal bir kişilik. Türkiye’yi yakından tanıyan birinin bu konularda etkilenmemesi gerekiyor. Ricardo’nun 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek istiyorsa şartları konuşuruz. Gitmek istemiyorsa zaten antrenmanlara çıkıyor. Hocamız istemiyor ama her maçta 11’de oynatıyor!

DOLAY AŞAĞIYA İNİYOR

BEŞİKTAŞ ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz ile ilgili Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Orman, “Yayıncı kuruluşun sıkıntıları var, doğrudur. Yarın (Bugün) İstanbul’a dönüyorum. Kulüpler Birliği toplantısı var. Böyle bir yayın sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Dolar da zaten aşağı gidiyor. Sorun olmayacaktır. Bu konuları böyle sürekli bu şekilde konuşmak da BeIN’e zarar verir, hepimize zarar verir.