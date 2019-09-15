Trabzonspor'da Sturridge sıkıntısı!

AKŞAM

TRABZONPOR’UN büyük umutlarla transfer ettiği Sturridge’nin kaprisleri bıktırdı. Geldiğinden beri futbol oynamaya ve takıma katkı sunmaya odaklanmayı düşünmeyen İngiliz yıldız, idmanlarda sürekli sakatlık bahanesini öne sürerek ya salonda ya da tek başına çalışmayı tercih ediyor. Sturridge’nin bu davranışlarından hem yönetim hem de Teknik Direktör Ünal Karaman rahatsız. Bu duruma bir çözüm bulunması ya da yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim ve teknik ekip, oyuncunun müthiş yeteneklere sahip olduğunu kabul ediyor ancak onun sorumsuz davranışlarının diğer oyuncuların da huzurunu bozduğu bir gerçek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Teknik Direktör Ünal Karaman, baş başa görüşmelerle İngiliz yıldızı, futbola odaklamaya çalışıyor. Bu arada dün MR’a yollanan futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı ortaya çıktı!