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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 08:00
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Kararlılıkla devam edeceğiz

Kararlılıkla devam edeceğiz

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Bakan Kasapoğlu: “5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getireceğiz.”

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile oyunların tarihine ilişkin istişarelerde bulundu. Kasapoğlu, kararın ardından yaptığı açıklamada, 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaları şevkle sürdüreceklerini ifade etti. 

Kasapoğlu: “Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın tamamlanmasının hemen ardından Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Bu süreçte biz çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları’nı, değer odaklı bir ortak proje olarak en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyorum.

10 EYLÜL 2021'DE

Konya'da daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.

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