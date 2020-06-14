Kararlılıkla devam edeceğiz

AKŞAM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile oyunların tarihine ilişkin istişarelerde bulundu. Kasapoğlu, kararın ardından yaptığı açıklamada, 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaları şevkle sürdüreceklerini ifade etti.
Kasapoğlu: “Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın tamamlanmasının hemen ardından Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Bu süreçte biz çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları’nı, değer odaklı bir ortak proje olarak en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyorum.
10 EYLÜL 2021'DE
Konya'da daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu TAV Airport Antalyaspor maçını değerlendirdi. Kara kartal'ın sezonu bıraktığı yerden devam etmediğinin altını çizen Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça hazırlıksız yakalandığını belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.