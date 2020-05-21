Kararı tanımayın

SPOR GÜNDEMİ

Saçma paralar bitsin! Saçma paralar bitsin! Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.

Futbolcular intihar edecek! Futbolcular intihar edecek! Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.

Arsenal Vida'yı istiyor Arsenal Vida'yı istiyor Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.

Nampalys Mendy ile temas kurdu Nampalys Mendy ile temas kurdu Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha arayışında olan Bordo-Mavililer transferde gaza bastı.

Drogba: İnananlar kazanır Drogba: İnananlar kazanır Drogba, Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandıklarının hikayesini anlattı. Juan Mata ile arasında geçen ilginç diyaloğu ilk kez açıkladı. ‘İnananlar kazanır' mesajı verdi.

Mesut'un yerine Orkun Mesut'un yerine Orkun Arsenal, yaz transfer döneminde 10 numarada değişikliğe gidecek. Takımın yıldız ismi Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Topçular, bir başka Türk oyuncu Orkun Kökçü ile bu boşluğu dolduracak.