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'Karar gelecek hafta açıklanacak'

'Karar gelecek hafta açıklanacak'

TFF Yöneticisi İsmail Erdem: “TFF büyük ihtimalle gelecek hafta Alanya maçıyla ilgili kararını açıklayacak.”

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN kural hatası ile ilgili itirazının gelecek hafta sonuçlanabileceğini ifade eden TFF yöneticisi İsmail Erdem, “TFF’ye resmi müracaatlarını yaptılar. MHK değerlendirecek, nihai kararı da TFF büyük ihtimalle gelecek hafta açıklar” diye konuştu. Erdem, “Yıllardır maalesef hakemlerimiz çok eleştiriliyor. Yanlış yapmaz, hata yapabilir mi? Yapabilir. Yeter ki kasıt olmasın. Ufak tefek eksiklikler geçmiş yıllarda olmuş olabilir ama hakemlerimizin iyi niyetinden hiç şüphemiz yok. Yenilen takımın yöneticilerinin hakemle uğraşmayı bir kenara itip kendi eksikliklerini tamamlaması daha doğru ama hakemlerimiz de gördüğünü çalabilmeli. İradeli olmalılar ve saha içerisinde zaman kaybetmemeliler” ifadelerini kullandı.

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