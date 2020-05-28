Karar açıklanacak

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 20 Mayıs'ta Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Kulüpler Birliliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hem fikir olmuştu.

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi bugün Riva’da son kez toplanacak ve ligin son durumunu kamuoyuna duyuracak... Küme düşme konusunun da bugün netlik kazanması bekleniyor.

SAĞLIK KURULU RAPORU GÜNCELLEDİ

Öte yandan TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü güncelledi. Maçlar sırasında yapılacak uygulamalar yeni rapora eklendi. Deplasmanda ve ev sahibi olunan maçlarda stadyumlarda yapılması gerekenler en ince ayrıntısına kadar anlatıldı.