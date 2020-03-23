Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde Karaman, devlet yönetimine ve sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.
Karaman, çağrısında, "Sadece güzel ülkemizin değil tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle günlerde hem devletimiz hem de sağlık emekçileri ciddi bir özveri sergilemekte. Bizden beklentileri sadece evde kalıp bu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak. Zor olmasa gerek. Evinde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
#EvdekalTürkiye pic.twitter.com/tAeD3845i4— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 23, 2020
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüs salgını sebebiyle ortak bir proje başlattı. Bu bağlamda Türkiye'den Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu, birçok futbolcu ve spor adamının virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video yayınlandı.
Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini koronavirüs salgınından dolayı ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
10 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, 13 günün ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Real Madrid'in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez'in korona virüse yakalandığı açıklandı.