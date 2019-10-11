Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8505
  • 6,4462
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Karaman'dan öneri: Taç ayakla atılsın

Karaman'dan öneri: Taç ayakla atılsın

Karaman'dan öneri: Taç ayakla atılsın

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, daha önce de gündeme getirdiği ‘Taç ayakla atılsın’ önerisini bir dosya halinde FIFA’ya iletti.

AKŞAM

Fotospor.com’un haberine göre futbol oyunu hakkındaki önerilerini bir dosyada toplayan Karaman’ın bunu değerlendirmeleri için FIFA’ya gönderdiği bildirildi. Bu öneriler içinde en önemlisinin taç atışlarının ayakla kullanılması olduğu da öne sürüldü. Karaman, daha önce de taç atışlarının ayakla yapılmasının futbolun genel kurallarına daha uygun olacağını açıklamıştı. Taç atışları iki sezondur ülkemizde de çok tartışılan konulardan.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
<p>AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlarla millili

Barış Pınarı Harekatı´na ´Yerli ve Milli´ Damga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekat'ı manipülasyonuna hız verdi