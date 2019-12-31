Karaman istifa etti, Çimşir'le devam

ÖZEL HABER | GÜRKAN ATA

KAYSERİSPOR galibiyetinin ardından son yılların rekor puanını toplayarak devre arasına giren Trabzonspor’da herkes sakin ve huzurlu bir ikinci yarı hazırlığı bekliyordu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasında yaşanan ‘Savunma’ polemiği, Ünal Karaman’ın istifasıyla sonuçlandı. Öne geçtiği bazı maçlarda çok fazla pozisyon yiyen ve puanlar kaybeden Trabzonspor’un savunma görüntüsünden rahatsız olan Başkan Ağaoğlu, rakibin 10 kişi kaldığı Konya maçı sonrası, “Baskı yemekten kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Bu futbol bize yakışmıyor” sözlerine çok kırılan Karaman, “Eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım” çıkışı yaptı.

ÜNAL HOCA’YLA YAPILAN TOPLANTIDA İPLER KOPTU

Karaman’ın, “Başkan olarak bazen oturduğu koltuğu unutabiliyor. Taraftar gibi eleştiri yapıyor. Her taraftara cevap verecek durumda değiliz” sözleri de Başkan’ı çok incitti. Kayseri maçı sonrası Ünal Karaman’la yöneticiler ve Divan Başkanı bir araya gelip, açıklamalarının nedenini sordu. Oyunculara tek kuruş borç olmayan, iyi bir çalışma ortamının hazırlandığı; ancak buna rağmen Ünal Karaman’ın başarıyı tamamen kendine mal edip, her kötü sonuçtan sonra yönetimi hedef yapan açıklamaları Ağaoğlu’nun sabrını tüketti. Kayseri maçından sonra bu gelişmeler üzerine Karaman’la yapılan ‘Yuvarlak Masa’ toplantısında ipler koptu. Karaman, “Ben bırakıyorum ediyorum” diyerek resti çekti. Yönetim de sezon sonuna kadar ücretini ödeme kararı aldı.

FIRTINA’DA HÜSEYİN ÇİMŞİR DIŞINDA SEÇENEK YOK

Bu ani gelişmenin ardından yönetim bir B planı olmadığı için şaşkın. Şimdilik yeni bir teknik adam arayışı yok. Büyük çoğunluk Ünal Karaman’ın yardımcısı olan ve Trabzonpsor’a yıllarını vermiş Hüseyin Çimşir’le yola devam edilmesinden yana. Yabancı hoca seçeneği ise kesinlikle gündemde yok. Trabzonspor’u yeni bir mali yükün altına sokacak hareketlerden herkes imtina ediyor. Hüseyin Çimşir’in uzun süredir takımın içinde bulunması ve herkesi yakından tanıması da bu geçiş döneminde en doğru tercih olacağı görüşünü ön plana çıkartıyor. İsmi geçen adaylar Erol Bulut ve Sergen Yalçın konusunda ise yönetimin bir girişiminin olmadığını söylemek gerekiyor.