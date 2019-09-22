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Karagümrük kaçtı, Giresunspor yetişti

Karagümrük kaçtı, Giresunspor yetişti

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ve Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ve Fatih Karagümrük, Giresun Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde Fatih Karagümrük'ten Erik Sabo, bulduğu golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Giresunspor ise 89. dakikada Guy-Michel Landel'in golüyle skoru 1-1' e getirdi ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Giresunspor, ligdeki kötü gidişatına engel olamadı ve 2 puanla 17. sırada yer almaya devam etti. Karagümrük ise puanını 9'a çıakrtarak maç fazlasıyla kendine 3. sırada yer buldu.

Giresunspor, gelecek hafta deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise evinde Akhisarspor ile karşılaşacak.

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