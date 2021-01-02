Karagümrük Hedenstad ile her konuda anlaşmaya vardı

Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da bitiriyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı bildirildi.
Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Kamerun'dan henüz dönmeyen Aboubakar da kafilede yok.
Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de ilk 11 sıkıntısı yaşanıyor.
Göztepe kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu yaşamını yitirdi.
DETAY
• Cenaze, 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verilecek.
Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.