Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Çaykur Rizespor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1 kazandı. Çaykur Rizespor, 23. dakikada Dario Melnjak'ın golüyle öne geçerken bu gole 73'te Alexander Sörloth yanıt verdi. 90. dakikada Nwakaeme skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 8 puanda kalırken, Trabzonspor ise 12 puana yükseldi. Rizespor'un 3 puan hasreti 5 maça çıkarken, Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste ikinci kez kazandı ve galibiyet serisi yakaladı. Bordo mavililer ayrıca bu sezonki ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak

MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı giren Trabzonspor 6. dakikada Nwakaeme ile gole yaklaştı. Trabzonspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi. Sörloth'un içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nwakaeme şutunu attı ama kaleci Gökhan sağına iyi uzandı ve gole fırsat vermedi. 9. dakikada ise Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kavis aldı ve arka direğe açıldı ancak kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek Çaykur Rizesporlu futbolcuların topu boş kaleye göndermesine izin vermedi.

RİZESPOR GOLÜ BULDU

Rizespor 23. dakikada Melnjak ile öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK

Trabzonspor'da sol bek Novak 31. dakikada sakatlık yaşadı. Çek sol bekin yerine Doğan Erdoğan girdi. Filip Novak'ın sakatlanmasının ardından Kamil Ahmet sol bek pozisyonuna geçti.

SON BÖLÜMDE KARŞILIKLI ATAKLAR

39. dakikada Hosseini'nin hatasıyla topla buluşup sağ taraftan ceza sahasına giren Samudio çaprazdan kaleyi düşündü ancak top uzak köşede yandan dışarı gitti.

Uzatmalarda ise sağ taraftan organize gelişen atakta pas bir kez daha uzak taraftaki Nwakaeme'ye geldi. Nijeryalı yıldızın uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çelmeyi başardı.

TRABZON AZ FARKLA KAÇIRDI

İkinci devrenin başında değişiklik olmazken 49'da ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sosa hemen gerideki Abdulkadir Parmak'ı topla buluşturdu. Abdulkadir'in müsait durumda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

UĞURCAN DEVLEŞTİ

56'da ise Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizesporlu futbolculardan kafa vuruşu geldi ama kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak harika bir kurtarışa imza attı. Zemindeki direnaj sistemine rağmen yoğun yağış sahanın oldukça ağırlaşmasına sebep oldu. Sahanın bazı bölgelerinde oluşan su birikintileri iki takımın futbolcularına da zaman zaman zor anlar yaşattı

ÜNAL KARAMAN'DAN STURRIDGE HAMLESİ

Dakiakalar 62'ü gösterdiğinde Trabzonspor'da İranlı stoper Hosseini oyundan alındı. Kalan dakikalarda İngiliz golcü Daniel Sturridge görev aldı. Trabzonspor'da son değişikliğinin ardından savunmanın merkezinde Hüseyin Türkmen'in partneri Doğan Erdoğan oldu.

RİZE KAÇIRDI, TRABZON ATTI

70. dakikada Trabzonspor savunmasının bıraktığı boşluğu Samudio değerlendirdi. Sağ taraftan topu süratle rakip ceza sahasına taşıyan Samudio arka direkteki Oğulcan'ı düşündü ancak Pereira son anda araya girerek rakibine gol vuruşu yapma şansı tanımadı. Rizespor penaltı beklerken hakem ise devam kararı verdi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Sturridge'in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

STURRIDGE DİREĞE TAKILDI

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Sturridge 86'da direği geçemedi. Kaleye çok uzak bir mesafede topla buluşan Sturridge sol ayağıyla etkili bir vuruş yaptı ama top üst direğe çarpıp oyun alanını terketti.

NWAKAEME 90'DA FİŞİ ÇEKTİ

Son bölümde rakip kaleye yüklenen Trabzonspor'da sahneye Nwakaeme çıktı. Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun vuruşta Sörloth topu kafayla indirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme yakın köşeye yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

(Sporx)