Karacabey Belediyespor'dan kupada sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a 5-4 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.
19. dakikada konuk ekip öne geçti. İlyas Yılmazer'in sol kanattan yerden kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan dönerek yeniden kendisine geldi. İlyas'ın bir kez daha ön direğe ortaladığı topa Temel Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada ev sahibi Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Gökhan Karadeniz'in sağ kanattan kullandığı ortada arka direkte topa kafayla vuran Soner Örnek, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-1
63. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Hatayspor kalecisi Akın Alkan boşa çıktı. Topla buluşan Ömer Çetinbaş meşin yuvarlığı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 1-2
81. dakikada Atakaş Hatayspor eşitliği sağladı. Sol kanattan Katranis'in yaptığı ortada arka direkte Akintole kafayı vurdu ve meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-2
Ev sahibi Atakaş Hatayspor'da Traore, Quali, Abdurrahman Canlı, Akintole, penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mirkan Aydın, Boupendza ve Yusuf Abdioğlu ise penaltı atışından faydalanamadı.
Karacabey Belediyespor'da ise Abdullah Aydın, Temel Taşkın, Rasimcan Deüirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk ve Taşkın Kartal penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu.
Karacabey Belediyespor penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay
Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Dk. 91 Baha Berk Aygün), Katranis, Soner Örnek (Dk. 46 Sackey), Barbosa (Dk. 69 Akintole), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Quali), Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Riberio (Dk. 69 Traore)
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Dk. 46 Sefa Durmuş, Dk.61 Alper Karaman), İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Dk. 46 Sergen İlhan), Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nızam (Dk. 115 Sadık Arda Yılmaztürk), Ömer Çetinbaş
Goller: Dk. 19 Temel Taşkın, Dk. 63 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor), Dk. 25 Soner Örnek, Dk. 81 Akintole (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Sackey, Dk. 99 Akintole, Dk 115 Baha Berk Aygün, Dk. 118 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor) Dk. 104 Berk Ali Nızam, Dk. 110 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)
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• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
10. HAFTA HAKEMLERİ
• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.