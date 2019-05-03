Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9655
  • 6,6763
  • 243.667
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Karabük KYK birincilik 'Berat'ını aldı

Karabük KYK birincilik 'Berat'ını aldı

Karabük KYK birincilik 'Berat'ını aldı

Düzce'de düzenlenen 33. İllerarası Basketbol Türkiye Şampiyonasında Karabük KYK Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Düzce'de düzenlenen 33. İllerarası Basketbol Türkiye Şampiyonasında Karabük KYK Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. 

Erkekler KYK Basketbol erkekler final grubunda Karabük, Kayseri, Denizli, Konya, Düzce, Kars, Samsun ve Gazientep  takımları şampiyonluk mücadelesi verdi. Karabük, Kayseri, Denizli, Konya, Düzce, Kars, Samsun ve Gaziantep takımlarının mücadele ettiği grupta rakiplerini yenen Karabük, Denizli, Düzce ve Samsum KYK takımları yarı finale yükseldiler. Yarı finalde rakiplerini yenen Karabük ve Denizli takımları final grubuna adını yazdırdı.Düzce Kalıcı konutlar spor salonunda oynanan final maçında rakibi Denizli takımını 71-64 yenen Karabük KYK Türkiye şampiyonu oldu.

Karabük Valisi ise yauınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

Düzce'de düzenlenen  Yurtkur İllerarası Basketbol Türkiye Şampiyonasında Karabük  Kredi Yurtlar Kurumu Basketbol Takımımız oynadığı 5 takımın tamamını yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. 

Şampiyon Sporcularımızı, Hocalarımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Rize´nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve

İşte Kayıp Çocukların İlk Görüntüsü!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı