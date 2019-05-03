Karabük KYK birincilik 'Berat'ını aldı

Düzce'de düzenlenen 33. İllerarası Basketbol Türkiye Şampiyonasında Karabük KYK Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Erkekler KYK Basketbol erkekler final grubunda Karabük, Kayseri, Denizli, Konya, Düzce, Kars, Samsun ve Gazientep takımları şampiyonluk mücadelesi verdi. Karabük, Kayseri, Denizli, Konya, Düzce, Kars, Samsun ve Gaziantep takımlarının mücadele ettiği grupta rakiplerini yenen Karabük, Denizli, Düzce ve Samsum KYK takımları yarı finale yükseldiler. Yarı finalde rakiplerini yenen Karabük ve Denizli takımları final grubuna adını yazdırdı.Düzce Kalıcı konutlar spor salonunda oynanan final maçında rakibi Denizli takımını 71-64 yenen Karabük KYK Türkiye şampiyonu oldu.

Karabük Valisi ise yauınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

Düzce'de düzenlenen Yurtkur İllerarası Basketbol Türkiye Şampiyonasında Karabük Kredi Yurtlar Kurumu Basketbol Takımımız oynadığı 5 takımın tamamını yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyon Sporcularımızı, Hocalarımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.