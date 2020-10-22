Karabağ'ın Villarreal'i konuk edeceği maç Başakşehir'in stadında oynanacak

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ’ın iç saha maçlarını Türkiye’de oynama isteğine UEFA’dan olumlu cevap geldi.
Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye’de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.
Yeni Malatyaspor'un golcü ismi Adem Büyük, sakatlığı ve Galatasaray'dan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Karakterimde oturarak para kazanmak yok" dedi.
Arsenal Teknik Direkörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in İngiltere Premier Lig kadrosuna neden alınmadığıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Genç antrenör, ‘Karar tamamen futbolla alakalı' dedi.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.