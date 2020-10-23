Karabağ deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 mağlup oldu

Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi.
Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçta Lille, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.
Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
- J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçta deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ‘Bunun rövanşı da var' dedi.
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