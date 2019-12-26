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  3. Kaptan Fernando Muslera Saracchi'ye kefil oldu

Kaptan Fernando Muslera Saracchi'ye kefil oldu

Kaptan Fernando Muslera Saracchi'ye kefil oldu

Galatasaray’ın Nagatomo’nun yerine sol beke düşündüğü Uruguaylı futbolcu için tecrübeli eldiven “Mutlaka alınsın. Uzun yıllar kulübe hizmet edebilir” dedi. Satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiralanacak oyuncu için Leipzig’e ücret ödenmeyecek.

GALATASARAY, ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, sol bek konusunda Marcelo Saracchi’nin kiralanması konusunda son aşamaya gelindiği öğrenildi. 1.5 yıllığına kiralanacak olan Saracchi için kulübü Leipzig’e herhangi bir ödeme yapılmayacak.

OPSİYON PAZARLIĞI

Saracchi’ye de yarım sezon için 800 bin euro, gelecek sezon için de 1.6 milyon euro ödenecek. Leipzig’in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak zorunlu satın alma opsiyonunu da sözleşmeye eklemek istediği belirtildi. Galatasaray ise satın alma opsiyonunu isteğe bağlı yapmak istiyor. Bu konuda anlaşma sağlanırsa imza için sadece ocak ayı beklenecek.

ORTA SAHAYA İKİ ADAY

Bu arada kaleci Muslera’nın vatandayı Saracchi için Terim’e “Mutlaka alınsın. Çok yetenekli bir isim. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edebilir” dediği öğrenildi. Öte yandan Cim-Bom’un transfer çalışmaları doğrultusunda orta saha için Manchester Unitedlı Nemanja Matic ve Çin ekibi Suning’de oynayan Alex Teixeira ile görüştüğü belirtildi.

(Star)


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