Kaplan'a alternatif Moffi

Andone'yi gönderecek olan Galatasaray, Falcao'yu yedekleyecek golcüyü Belçika'da buldu. Cim-Bom'un hedefinde Kortrijk'in genç golcüsü Moffi var.

AKŞAM

Galatasaray, bu sezon başında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Florin Andone’yi Brighton’a geri göndermeye hazırlanıyor. Aslan, 2020-21’de Falcao’yu yedekleyecek ismi de Belçika’da buldu. As Kolombiya’nın iddiasına göre; Sarı-Kırmızılılar, El Tigre’nin arkasına Kortrijk’in 21 yaşındaki genç golcüsü Terem Moffi ’yi alacak. Haberde; ‘Galatasaray’da El Tigre’ye eşlik edecek oyuncu Brugge’den dönecek olan Diagne değil. Antrenör Fatih Terim, Diagne dönse bile bir golcü daha istiyor ve bu isim Moffi . Türkler için büyük potansiyele sahip bir oyuncu’ ifadelerine yer verildi.

7 MAÇTA TAM 4 GOL ATTI!..

Litvanya ekibi Riteriai’den Kortrijk’e 150 bin euroya transfer olan Nijeryalı, 7 maçta 4 gol attı ve değerini 1.3 milyon euroya çıkardı.

MOFFI KİMDİR?

Yaş: 21

Mevki: Forvet

Uyruk: Nijerya

Takımlar: Kauno Zalgiris (Litvanya), Riteriai (Litvanya), Kortrijk (Belçika).

Maç: 48

Gol: 25