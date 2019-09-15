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'Kaplan yine kükredi'

'Kaplan yine kükredi'

Kolombiyalı forvetin G.Saray forması altında Kasımpaşa ağlarını havalandırması hem ülkesinde hem de tüm dünyada haber oldu. “El Tigre” için, “Kaplan yine kükredi. Büyüleyici hikaye” gibi yorumlar yapıldı.

AKŞAM

RADAMEL Falcao’nun Galatasaray’daki ilk maçında (Kasımpaşa) golle tanışması ve bu golün 3 puanı getirmesi dış basınında da geniş yer buldu. İşte dış basından Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Falcao yorumları: Calciomercato: “Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao’nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.”A Bola: “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. G.Saray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.”

O DA KESİNLİKLE ONLARDAN BiRi

AD (Hollanda): “Falcao, G.Saray’da ilk maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef’e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao’nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.” Marca (Kolombiya): “Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.” depor.com (Kolombiya):  Ve bir gün ‘kaplan’ yine kükredi!

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