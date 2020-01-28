AKŞAM
G.SARAY’IN Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalmıştı. Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuşan Kolombiyalı golcü oynadığı son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkaran Falcao, Türkiye Kupası’nda da 1 gol attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvetin ülkesinde Konyaspor’a attığı gol ve Galatasaray’ın galibiyeti ‘Kaplan Kükredi’ başlıklarıyla duyuruldu. Avrupa basınında da Kolombiyalı golcünün performansına yer ayrıldı. ‘Falcao atıyor, Galatasaray kazanmaya devam ediyor’ manşeti atıldı.
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KONYASPOR maçının 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki golcünün durumu ile ilgili dün kulüpten detaylı bir açıklama yapıldı. Kolombiyalı forvetin durumu bugün netlik kazanacak.
Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.
Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, erteleme kararıyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzon’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük.”
Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturdu. Dün Vodafone Park’a gelen 47 yaşındaki çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı...
Beşiktaş’ta eleştirilen isimlerin başında gelen Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolcusu... Ozzie’nin sezon sonuna kadar Feyenoord forması giymesi bekleniyor.
İTALYAN basını Fenerbahçe’nin daha önce anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’in transferinin resmiyete döküldüğünü duyurdu.
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, F.Bahçe’den Alper Potuk’la anlaşmasının ardından şimdi de Tyler Boyd için Beşiktaş’a teklifte bulundu.