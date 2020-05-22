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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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Kanoute'den Sevilla'ya ilk cami

Kanoute'den Sevilla'ya ilk cami

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20 yaşında Müslümanlığı seçen Malili futbolcu, 700 yıl sonra İspanya'nın Sevilla kentine ilk cami ve kültür merkezini yapmak için harekete geçti. 1 milyon dolarlık bağış topladı.

AKŞAM

SEVİLLA’DA futbol oynayan ve 20 yaşında İslamiyeti kabul eden Fred Oumar Kanoute, Sevilla’da yaşayan Müslümanlar için büyük bir hizmete imza atmaya hazırlanıyor. Endülüs şehrine 700 yıl sonra ilk cami ve kültür merkezini yapmak için kolları sıvayan ve 1 milyon dolar yardım toplayan Kanoute, gerekli izinleri aldığını da açıkladı. Mali kökenli Fransa doğumlu olan Kanoute, burada Müslümanların ibadetlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları gördüğünü ve böyle bir çalışma yaptığını söyledi. Şu açıklamaları yaptı:

ÇOK SAYGIN BİR KİŞİ

“Kampanya’ya katılan herkesi Allah ödüllendirsin. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 12 milyon euro tutacak. İspanya’da tahminen 2 milyon Müslüman var. Yaklaşık 30 bini Sevilla’da yaşıyor. Daha önce geçici bir cami yaptırdık. Şimdi daha büyük ve kalıcı bir proje hazırladık.” Projede görev alan İbrahim Hernandez de, “Fred Oumar Kanoute, Sevilla’da çok saygın bir kişi. Yanında onun gibi bir insan olunca bazı şeyler daha kolay oluyor” dedi.

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