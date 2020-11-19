Kane: 'Mourinho ile gelecek ayları iple çekiyorum'

Tottenham'da deyim yerideyse performansı alev alan Harry Kane, Jose Mourinho ile çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiliz forvet, Portekizli Jose Mourinho'nun gelişiminde katkısının büyük olduğunu belirtti.
"ONDAN ÖĞRENMEK HARİKA"
Kane açıklamasında; "Farklı durumlarla nasıl başa çıktığını görüyorum. Ondan bir şeyler öğrenmek harika. Benim oyunda geriye çıkmayı sevdiğimi fark ettiğini düşünüyorum. Ben derine gelince Son, Bale, Lamela ve Lucas gibi isimlere koşu atılacak boşluklar oluşuyor. Onunla çok iyiyiz ve önümüzdeki ayları iple çekiyorum." dedi.
Harry Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı maçlarda 23 gole direkt etki etti.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane, Jose Mourinho'nun takıma yaptığı etki hakkında açıklamalarda bulundu.