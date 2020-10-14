Kanarya'da Perotti'ye haftada iki gün izin

Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıkladı. Ancak daha önce Van Persie'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli.
Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı. Arjantinli oyuncunun sorununun aşil tendonunda olduğu ve Roma'da da buna uygun antrenman programı uygulandığı öğrenildi.
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI
32 yaşındaki sol kanat; koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşadığı için haftada en az iki kez dinlendiriliyordu.
Bacağında güç kaybı hissi yaşadığından kendisine farklı güçlendirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğu için farklı bir beslenme programı uygulanıyordu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğu öğrenildi. Arjantinli yıldıza Roma'da özel idman programı uygulandığı ortaya çıktı.
Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.
Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Fernando Muslera, Aslan'la sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor.
Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadroda değişiklik yaşanacak.