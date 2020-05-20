Kanarya'da Molina sesleri

AKŞAM
SEZON sonunda sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe’nin hedefindeki isim belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors’un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina’yı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Molina istikrarlı performasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.
Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…
West Bromwich, F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.
Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.