Kanarya'da Molina sesleri

Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.

AKŞAM

SEZON sonunda sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen Fenerbahçe’nin hedefindeki isim belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors’un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina’yı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Molina istikrarlı performasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

