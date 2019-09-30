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Kanarya sınıfı geçti

Kanarya sınıfı geçti

Ersun Yanal ve Sarı-Lacivertli Yönetim zorlu 6 haftalık periyotta takımın topladığı puan ve oynanan oyundan memnun… Kanarya önündeki 5 maçta sadece 2 kez deplasmana çıkacak.

AKŞAM

G.SARAY ile golsüz berabere kalan F.Bahçe, 6 haftalık zorlu periyodu geride bıraktı. Sarı-Lacivertliler, 6 maçlık periyotta Başakşehir (D), Trabzon, Galatasaray (D) ve Alanya (D) gibi ligin güçlü takımlarıyla oynadı. Kanarya,  6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. F.Bahçe bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, kalesinde sadece 6 gol gördü. Teknik Direktör Ersun Yanal, sakatlıklara rağmen 6 maçlık periyotta alınan puan ve oynanan oyundan memnun… Yönetim de bu periyottaki performanstan memnun. F.Bahçe ligde oynayacağı ilk 5 maçta sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu süreçte Sarı-Lacivertliler sadece 2 kez İstanbul’un dışına çıkacak. SarıLacivertliler bu deplasmanlarda Denizlispor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe’de bu süre içinde sakat oyuncuların takıma katılacağı da belirtildi. F.Bahçe’nin şampiyonluk mücadelesi verdiği rakipleri bu 5 maçlık periyotta daha güçlü takımlarla karşı karşıya gelecek.

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