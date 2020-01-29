Kanarya çıkmaza girdi

Fenerbahçe, harcama limitinde tam olarak 19 milyon lira açıkta. Sarı Kanarya’nın 3 gün içinde mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Zajc’a gelen teklifler ise açığı kapatmıyor. Max Kruse performansı nedeniyle satılmayacak. Falette ve Rodriguez elden kaçabilir...

AKŞAM

DEVRE arası transfer döneminin bitimine 3 gün kala F.Bahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tahkim’in son kararı ile birlikte Sarı-Lacivertliler’in harcama limitindeki açığı 19 milyon liraya inmişti. Yönetimin, belirlenen isimlere imza attırmak için 2 gün içinde 2-3 tane futbolcu satışı yaparak artıya geçmesi gerekiyor. Kadroda yer alan isimler arasında Zajc ve Kruse’nin talipleri oldukça fazla. Ancak Zajc’a gelen teklifler limit farkını kapatmıyor. Görüşmeler devam ediyor. Kruse’nin son dönemdeki performansının yukarı çıkması ise satıştaki en büyük engel.

NAPOLİ RODRİGUEZ’E TALİP OLDU

Sarı-Lacivertli yönetim, istenen satışı yapamazsa lisansı çıkartılamayan Simon Falette’yi Almanya’ya geri göndermek için bir çalışma yapacak. Sol bek transferi içinse prensip anlaşmasına varılan Ricardo Rodriguez’in taliplerinin her geçen gün artması bu transferi zora sokuyor. Oyuncunun menajeri İstanbul’dan ayrıldı. Başarılı oyuncuya, İtalya ekibi Napoli de talip oldu. Sarı-Lacivertli Yönetim, bu gelişme üzerine bedelsiz olarak kadroya katılabilecek oyuncu arayışına başladı. Yurt dışında olan Başkan Ali Koç, limit sorununu çözmek içinse büyük bir uğraş veriyor.

28 MİLYON LİRA KÂR AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin harcama limiti Tahkim Kurulu’nun son kararı ile birlikte 273 milyon 453 bin lira oldu. Yüzde 30 aşımla birlikte bu rakam 355 milyon liraya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in bu sene yaptığı harcama ise 374 milyon lira… Mevcut bakiye -19 milyon lira… Satışlarla bu rakamın üzerine çıkması gerekiyor. Öte yandan Fenerbahçe 2. finansal raporlarında 28 milyon lira kar ettiğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un transfer döneminin bitmesiyle birlikte bu konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.