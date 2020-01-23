Kameni yaşadığı zor günleri anlattı: 'İntiharı düşündüm...'

35 yaşındaki file bekçisi, “20 yaşımda Espanyol’da oynarken ırkçılığa maruz kaldım. Bu beni çok etkiledi. Fazla konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yaşayınca eve gidip kendinizi öldürmek istiyorsunuz. 20 yaşımdayken böyle düşünüyorsam, bunu 8 yaşında yaşayan çocuğun neler hissedeceğini hayal edin” dedi.
Osasuna Kulübü’nün eski genel sekreteri şikeyi itiraf etti! Angel Vizcay, görülen duruşmada verdiği ifadede, kulübün ligde kalmak için peş peşe iki sezon bazı takımlara para verdiğini söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor...
Trabzon, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth’un tapusunu mayıs ayında alacak.
İsviçreli sol bekle ve Milan’la her konuda anlaşan Fenerbahçe, TFF’nin lisans talimatını beklemeye başladı. Olumlu yanıt geldiği an resmi imzalar atılacak.
SÜPER Lig’in lideri Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.
Kırmızı-Siyahlılar, Cengiz Ünder için Roma ile temaslarını sıklaştırdı. Görüşmeler son sürat devam ediyor.