Kalinic olmazsa Dyego Sousa

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için girişimlerini sürdürüyor… Tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu transferde aksilik yaşanması halinde ise Kalinic’in alternatifini belirledi. O isim, bonservisi Çin ekibi Shenzhen FC’de bulunan ancak Benfica’da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa… Erdal Torunoğulları, Benfica’da şans bulamayan oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve teklifini iletti. Torunoğulları gelecek yanıtı beklemeye başladı.
75: Sousa, kariyerinde çıktığı 242 maçta 75 gol atarken 26 da asist yaptı.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...
Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
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