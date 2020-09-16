Kalinic olmazsa Dyego Sousa

AKŞAM

Hırvat forvette sorun çıkması halinde Siyah-Beyazlılar, önlemini aldı. Alternatif Sousa.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için girişimlerini sürdürüyor… Tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu transferde aksilik yaşanması halinde ise Kalinic’in alternatifini belirledi. O isim, bonservisi Çin ekibi Shenzhen FC’de bulunan ancak Benfica’da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa… Erdal Torunoğulları, Benfica’da şans bulamayan oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve teklifini iletti. Torunoğulları gelecek yanıtı beklemeye başladı.

75: Sousa, kariyerinde çıktığı 242 maçta 75 gol atarken 26 da asist yaptı.

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