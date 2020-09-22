Kalinic olmadı Benteke verelim

İtalyan basını, Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den kiralamak için uğraştığı golcü Kalinic’in, Roma’da kalmak istediğini duyurdu. İtalyan basınına konuşan Kalinic’in sözlerini manşetine taşıyan Mundo Deportivo ise, “Kalinic, Beşiktaş’ın teklifini reddetti. Roma’da kalmak istiyor.” başlığını kullandı. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı kulübün başka golcü arayışlarına girdiği ve Benteke ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle 0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı.
38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Bologna maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.
Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan ile anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.