Kalinic olmadı Benteke verelim

AKŞAM

İtalyan basını, Kalinic'le anlaşamayan Beşiktaş için Benteke'yi yazdı.

İtalyan basını, Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den kiralamak için uğraştığı golcü Kalinic’in, Roma’da kalmak istediğini duyurdu. İtalyan basınına konuşan Kalinic’in sözlerini manşetine taşıyan Mundo Deportivo ise, “Kalinic, Beşiktaş’ın teklifini reddetti. Roma’da kalmak istiyor.” başlığını kullandı. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı kulübün başka golcü arayışlarına girdiği ve Benteke ile görüşmelere başladığı iddia edildi.