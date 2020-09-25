Kalinic bugün İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat golcü Kalinic’in bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Daha önce Atletico Madrid’le yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’dan sonra hücum hattını daha da güçlendirecek.
"KONUŞACAĞIZ"
Öte yandan Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya varan ve İstanbul’a gelen Aboubakar, sağlık kontrolüne girdi. Golcü oyuncunun raporları incelenecek. Konuyla ilgili konuşan Murat Şahin, “Aboubakar’ın son durumunu bilmiyoruz, geldiğinde kendisiyle konuşacağız.” dedi.
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