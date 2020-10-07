Kalinic Beşiktaş'ın servet değerindeki teklifini reddetti

Oyuncularından indirim talep eden Beşiktaş'ın, Nikola Kalinic'e önerdiği rakamlar ortaya çıktı. İşte Hırvat yıldıza yapılan teklifin detayları: 2+1 yıllık mukavele. Opsiyonun devreye girmesi için 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası hariç 25 maçta en az 45 dakika forma giymesi gerekiyor. Beşiktaş 300 bin Euro ödeyip, opsiyonu kullanma hakkına sahip. 2020-21 ve 2021-22 için oyuncunun alacağı yıllık ücret 2 milyon 750 bin Euro.
BONSERVİSE 1 MİLYON EURO
Gol ve asist toplamında 20'yi aştığı takdirde 150 bin Euro, Türkiye Kupası hariç 25 maçta en az 45 dakika oynaması halinde yine 150 bin Euro. Toplamda 300 bin Euro bonus. Kalinic ailesinin uçak biletleri, ev kirası ve otomobil masrafları için her yıl 50 bin Euro. Beşiktaş ayrıca Atletico Madrid'e 1 milyon Euro bonservis ödemeyi teklif etti.
YARI PARAYA GİTTİ
Ancak Hırvat santrfor, çok daha azına Verona'nın yolunu tuttu. Madrid ekibinde sezon başına 3 milyon Euro kazanan Kalinic, söz konusu rakamın 2 yıla yayılmasını kabul etti. İlk yıldaki maaşının yarısını da İspanyol kulübü üstlendi. Atletico, oyuncuyu Verona'ya bedava verdiğini açıkladı.
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