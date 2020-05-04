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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:55
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:55

Kalidou Koulibaly yarışında favori Liverpool

Kalidou Koulibaly yarışında favori Liverpool

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Yıllardır Napoli'nin takımdan ayrılmasına izin vermediği Kalidou Koulibaly, artık bu yaz takımdan ayrılabilir. Koulibaly için birçok takım yarış halindeyken Liverpool'un avantajlı taraf olduğu ifade ediliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin her transfer döneminde takımda tutmak adına büyük uğraş verdiği Kalidou Koulibaly, bu yaz takımdan ayrılabilir.

Gazzetta dello Sport'a göre Şampiyonlar Ligi şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olan Napoli, nakit para ihtiyacını karşılamak adına oyuncunun satışına bu yaz izin verebilir. Yine habere göre Koulibaly'yi kadrosuna katmak için Liverpool'un favori konumunda olduğu belirtiliyor.

Manchester United, Manchester City, Newcastle United, Arsenal gibi takımların peşinde olduğu Koulibaly, Lovren ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Liverpool'da Virgil van Dijk'ın yeni partneri olabilir. 

(Fanatik)

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